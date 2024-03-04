«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей «+52». Это третий результат в истории клуба

Победа со счетом 140:88 стала третьей в истории бостонского клуба по итоговой разнице. «Селтикс» установили рекорд НБА, одержав третью победу в сезоне с разницей в 50 или более очков, а также продлили победную серию до 11 матчей.
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