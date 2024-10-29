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Крик души участкового врача о цыганской общине: "Так, как они, никто не живёт!"

Крик души участкового врача о цыганской общине: "Так, как они, никто не живёт!"

Военный корреспондент Дмитрий Стешин обнародовал письмо подписчицы, участкового врача, которая рассказала о жизни цыганской общины изнутри.

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Комментарии
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Ирина
Наш губернатор Текслер решил,что цыган можно и нужно социализировать.Такой наивный или прикидывается таким.
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3 час.
Александр Дубков
москва это не Россия
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сколько нарывов обнажает время СВО... Ведь до этого цыгане, мигранты, генералы-воры, перебежчики за бугор и прочая, прочая БЫЛИ уже и не первый день, месяц, годы! Власть, только аисты прячут шеи подмышку, передавать своему же населению помимо забот о семье ещё и эти «мозолистые» от времени проблемы и стыдно, и грешно Врач знает о наркоте, о нарушении порядков работы медучреждений, о положении женщин и детей без прививок и тд и тп А где докладная профильной власти тли губернаторов об оказании федеральной и иной помощи по наведению порядка? Кто в Думе хоть раз поднял такого рода вопросы? Вопросы без ответов - тоже потакание тли пофигизм всех, кого касаются положения такого рода дел
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1 час.

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