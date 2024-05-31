Загородное строительство по правилам

Перед тем как возводить загородный дом, необходимо убедиться, что жилое строительство в принципе разрешено на вашем участке, а запланированные параметры дома соответствуют установленным требованиямВысокий летне-строительный сезон стартовал, поэтому Министерство имущественных отношений Московской области решило еще раз напомнить, что и на каких участках можно возводить.