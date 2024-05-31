Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeny Ku
    Какие то обломки украинских ракет уж очень точные !  Сбитые укроракеты и их обломки, почему то, постоянно, при падени...После атак на Кры...
  • Вовладар Даров
    Замучаются пыль глотать штрафовальщики!Дачников начнут ш...
  • Ингерман Ланская
    не будет теперь гибдизма... а будут опять гайцы, гайки, гайдоны.... и прочие совковые терминыГИБДД всё: на дор...

Загородное строительство по правилам

Загородное строительство по правилам

Перед тем как возводить загородный дом, необходимо убедиться, что жилое строительство в принципе разрешено на вашем участке, а запланированные параметры дома соответствуют установленным требованиямВысокий летне-строительный сезон стартовал, поэтому Министерство имущественных отношений Московской области решило еще раз напомнить, что и на каких участках можно возводить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх