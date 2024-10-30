Более 15 котельных отремонтируют в Чехове в следующем году

В администрации Чехова провели расширенное совещание по вопросам подготовки к зиме. На нем обсудили темы, связанные с запуском тепла, готовностью коммунальных служб к зимнему периоду, уборкой и модернизацией контейнерных площадок.
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