В декабре жители Смоленщины сдали на переработку почти 100 тонн стекла

Всего на сортировку бело направлено 220,8 тонны вторресурсов Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «СпецАТХ» поделились итогами сбора вторичных ресурсов в декабре 2024 года.
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