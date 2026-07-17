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Порядок, государство

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Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона, организованную жителем Ленинградской области

Сотрудниками уголовного розыска и наркоконтроля в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 21-летний житель ДНП «Брусничное» Ломоносовского района Ленинградской области.

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