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Учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка в Московской области

Учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка в Московской области

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка в Московской области. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 22 августа в поселке Пироговском Мытищинского городского округа.

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