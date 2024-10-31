ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Учитель физкультуры растлевал 15-летнего подростка в Московской области. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел 22 августа в поселке Пироговском Мытищинского городского округа.
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