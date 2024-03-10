«Портрет принцессы Дианы» Энди Уорхола был продан за 3 071 970 долларов

На аукционе «ХХ век и современное искусство Рhillips» «Портрет принцессы Дианы», написанный Энди Уорхолом, был продан за 3 071 970 долларов США, установив самую высокую цену на работу этого художника, сообщает «Культуромания».
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