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Шри-Ланка предупредила о вербовке своих граждан в украинские вооруженные силы

Шри-Ланка предупредила о вербовке своих граждан в украинские вооруженные силы

Шри-Ланка пресекает вербовку своих граждан в Вооружённые силы Украины Глава ланкийского МИД Али Сабри заявил, что власти страны предпринимают все возможные усилия для пресечения вербовки наемников в Вооруженные силы Украины при посредничестве местных агентов-вербовщиков.

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