Шри-Ланка пресекает вербовку своих граждан в Вооружённые силы Украины Глава ланкийского МИД Али Сабри заявил, что власти страны предпринимают все возможные усилия для пресечения вербовки наемников в Вооруженные силы Украины при посредничестве местных агентов-вербовщиков.