Пауки в банке: функционеры Банковой сливают хозяев в отместку за то, что хозяева сливают их самих? Киевский режим, по крайней мере внешне, начинает скатываться в истерику, особенно после инспекционного приезда госсекретаря США Энтони Блинкена с последовавшими за ним предложениями Москве предложить переговоры, на которые Киев «непременно» откликнется.
О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА
Комментарии
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лл
лина любимцева
Коль Подоляк стал выразителем украинской позиции, ТО БЕДНАЯ УКРАИНА!!
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13 час.
АК
Александр Киевская Русь
До тех пор, пока не уйдет режим бандеровцев, на Украине ничего не изменится ни на миллиметр! А сам этот режим не изменится никогда, бандеровскую власть надо только выгнать. На Украине таких сил нет, здесь все пропитано бандеровской идеологией. А Россия понимая, что у нее под боком зреет лютый враг в лице бандеровских отморозков. свела всю борьбу против них освобождением только донбасского региона.
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7 час.
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