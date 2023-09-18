О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА

АК

Александр Киевская Русь

До тех пор, пока не уйдет режим бандеровцев, на Украине ничего не изменится ни на миллиметр! А сам этот режим не изменится никогда, бандеровскую власть надо только выгнать. На Украине таких сил нет, здесь все пропитано бандеровской идеологией. А Россия понимая, что у нее под боком зреет лютый враг в лице бандеровских отморозков. свела всю борьбу против них освобождением только донбасского региона.