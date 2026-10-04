NDX Broke Higher — So Why Are 196 Nasdaq Stocks Making New Lows? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! TradeSentinelNotes The Nasdaq 100 price trend looks excellent.
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