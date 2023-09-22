В ООН обвинили Запад в преступлениях против человечности

Владимир Соловьев ООН ЭТО КОНТОРКА АМЕРИКИ. А АМЕРИКА В ПРИНЦИПЕ НИКОГО НЕ ЗАЩИЩАЕТ, А ТОЛЬКО УНИЧТОЖАЕТ НЕУГОДНЫХ.

степан дунов Бесконечно долго придется России и ее друзей ждать и способствовать закату этого "гегемона" Но Индийские предсказатели все говорят что это неизбежно. Да будет так !!!!