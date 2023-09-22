Не имеющих срока давности, кстати Вот с главного преступника, пожалуй и начну. Речь президента США на Генассамблее ООН продолжалась 28 минут, где уже на 2-й минуте была сказана фраза (из рассказа о визите во Вьетнам): «Наша история не должна определять наше будущее», на которую мало кто обратил внимание.
В ООН обвинили Запад в преступлениях против человечности
Комментарии
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Владимир Соловьев
ООН ЭТО КОНТОРКА АМЕРИКИ. А АМЕРИКА В ПРИНЦИПЕ НИКОГО НЕ ЗАЩИЩАЕТ, А ТОЛЬКО УНИЧТОЖАЕТ НЕУГОДНЫХ.
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10 час.
степан дунов
Бесконечно долго придется России и ее друзей ждать и способствовать закату этого "гегемона" Но Индийские предсказатели все говорят что это неизбежно. Да будет так !!!!
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9 час.
Кораблев Сергей
Вот ждать ничего точно не надо. Надо действовать - и прежде всего задавить гадину либерализма в самой России, реально выйти из-под западного культурного ига, под которое мы попали в 91-м и даже раньше, благодаря неучам, посредственностям и предателям, которые возглавили КПСС.
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8 час.
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