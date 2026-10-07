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«Детройт» одержал 1-ю победу в сезоне, обыграв «Оттаву» (5:3). Ларкин набрал 1+1 в своем 1-м матче после запроса на обмен – его освистали после выхода на лед

« Детройт » одержал 1-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ , обыграв «Оттаву» (5:3).  Бывший капитан команды Дилан Ларкин провел свой первый матч в сезоне – первые две игры он пропустил из-за травмы.

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