Генеральный директор компании был приговорен к условному тюремному заключению за мошенничество с бюджетом на реконструкцию исторического здания

В Благовещенске генеральный директор компании, получившей контракт на ремонт здания бывших торговых центров "Мавритания" стоимостью более 2 миллионов рублей, был осужден за мошенничество при строительстве исторического здания.
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