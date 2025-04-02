Кургинян: России надо перейти на новые рельсы в XXI веке

России нужно отказаться от построенного общества потребления и перейти на новые рельсы, иначе она не выживет в XXI веке, написал философ, политолог Сергей Кургинян в статье «Война и мир» из опубликованного 1 апреля номера газеты «Суть времени».
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