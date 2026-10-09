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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Старт европейской лиги от НБА может быть отложен до 2028 года, американцы планируют инвестиции на уровне 10 млрд долларов за 10 лет

НБА твердо намеревалась запустить свой европейский турнир осенью 2027 года. После отказа Евролиги от предложения о выкупе график может быть смещен, несмотря на текущие совместные заявления с ФИБА .

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