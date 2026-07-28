Русская весна
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Русская весна

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Киев намерен уничтожить крупнейшие российские маркетплейсы, — глава Fire Point Штилерман (ВИДЕО)

Киев намерен уничтожить крупнейшие российские маркетплейсы, — глава Fire Point Штилерман (ВИДЕО)

Киев намерен уничтожить крупнейшие российские маркетплейсы, — заявил глава Fire Point Штилерман. «Мы добьём Wildberries, после этого уничтожим и Ozon», — заявил он Штилерман добавил, что эти удары нацелены на обрушение российского бизнеса для нарушения мирного быта.

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