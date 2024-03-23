Какие дни на Руси считались хорошими для зачатия

Известно, что существуют оптимальные дни для зачатия с точки зрения медицины. В древней Руси эти дни определялись не только научными факторами, но и в соответствии с различными традициями, связанными как с язычеством, так и с христианством.
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