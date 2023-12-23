Рынок японских автозапчастей: «Кто-то ушёл, кто-то остался…»

Поскольку значительную долю автопарка людей, увлечённых активными видами отдыха, охотой и рыбалкой, составляют японские кроссоверы и внедорожники, рассмотрим на их примере состояние рынка автозапчастей для двух наиболее популярных автомарок – Mitsubishi и Toyota.
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