Рынок японских автозапчастей: «Кто-то ушёл, кто-то остался…»

Поскольку значительную долю автопарка людей, увлечённых активными видами отдыха, охотой и рыбалкой, составляют японские кроссоверы и внедорожники, рассмотрим на их примере состояние рынка автозапчастей для двух наиболее популярных автомарок – Mitsubishi и Toyota.