31 марта в Центре Рогаля откроют выставку иркутских художников

В Городском выставочном центре имени В.С. Рогаля 31 марта откроется выставка работ иркутских художников «Сибирь — матушка» (6+) Экспозиция включает в себя 50 живописных работ, большинство из которых – акварели.
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