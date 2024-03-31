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Кургинян: за болтовней европейских разжигателей войны стоит управляющий центр. Нацистский 22.03.24

Когда находящиеся при исполнении обязанностей немецкие спецслужбисты в Сингапуре (месте, где китайская разведка ни в чем себе не отказывает) начинают по обычной мобильной связи обсуждать секретные сведения, возникает вопрос: какой номер они исполняют? Параллельно вдруг выступает французский лидер с далеко идущими идеями по мобилизации Европы против России.

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