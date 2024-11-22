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Учёные выяснили, что кофе способно побороть одну из вредных привычек

Учёные выяснили, что кофе способно побороть одну из вредных привычек

Согласно исследованиям, кофе препятствует развитию алкоголизмаУчёные из США и Италии по итогам исследований заявили, что обнаружили у кофе неожиданное свойство.

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