В Госдуму внесён законопроект об ужесточении ответственности за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.
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