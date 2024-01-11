Обанкротившаяся FTX стремится продать элитную багамскую недвижимость в рамках процедуры банкротства

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX планирует получить судебное одобрение для отчуждения нескольких объектов роскошной недвижимости на островах Багамы в рамках соглашения с ликвидаторами FTX Digital Markets из Багам.
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