МФТИ: ИИ может принимать звонки от абитуриентов и составлять расписание занятий

В МФТИ проходит VI Международная конференция, посвященная взаимодействию людей и ИИ. По итогам стратегической сессии сформулированы правила, выполнение которых, по мнению участников, облегчит взаимодействие с ИИ в образовательном процессе.
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