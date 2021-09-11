Певец Дмитрий Маликов назвал формат ДЭГ наиболее универсальным в данный момент

Композитор поддержал систему дистанционного голосования Как считает певец и композитор Дмитрий Маликов, формат дистанционного электронного голосования в сегодняшней ситуации является наиболее универсальным способом выразить свое мнение на выборах.
Композитор поддержал систему дистанционного голосования Как считает певец и композитор Дмитрий Маликов, формат дистанционного электронного голосования в сегодняшней ситуации является наиболее универсальным способом выразить свое мнение на выборах.
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