История MacDon. Начало – Killbery Industries Ltd

Kilberry Industries, Inc., предшественник Modern Corporation McDon Industries, Inc., «выросла» из компании, основанной братьями Томом и Биллом Килберри в 1949 году, как производитель навесных опрыскивателей и другого сельскохозяйственного оборудования.
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