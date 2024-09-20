В Ивановской области на капремонт детских садов выделено 400 миллионов рублей

Сумма на ремонт детсадов в Ивановской области на 2025 год увеличена в полтора раза.В Ивановской области на капитальный ремонт детских садов на 2025 год выделят 400 миллионов рублей.
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