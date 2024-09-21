5 самых дорогих автомобилей в истории аукционов, которые не по карману простым смертным

На аукционах часто продаются раритетные и весьма дорогие автомобили. За долгую, более чем вековую историю автомобилестроения было выпущено бесчисленное множество значимых и заслуживающих внимания моделей.
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