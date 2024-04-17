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Никита Кологривый рассказал, что ему нравится в женщинах

Никита Кологривый рассказал, что ему нравится в женщинах

Актер заявил, что сейчас его сердце свободно. Скандально известный актер Никита Кологривый дал интервью каналу Лауры Джугелии впервые с момента выхода из спецприемника, куда его поместили за пьяный дебош в баре Новосибирска.

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