Как звери зимовье строили Сказка в стихах

Бык, шёл лесом, напролом,Место он искал под дом,Та зима, не за горой,Тёплый угол нужен свой.Вдруг пред ельником густым,Встал барашек перед ним:- Ты куда, дружище, прёшь,Ног совсем не бережёшь?!Отвечал степенно бык,Он к вопросам уж привык:- Скоро, видишь ли, зима,К нам пожалует сама.