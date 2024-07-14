Как звери зимовье строили Сказка в стихах

Бык, шёл лесом, напролом,Место он искал под дом,Та зима, не за горой,Тёплый угол нужен свой.Вдруг пред ельником густым,Встал барашек перед ним:- Ты куда, дружище, прёшь,Ног совсем не бережёшь?!Отвечал степенно бык,Он к вопросам уж привык:- Скоро, видишь ли, зима,К нам пожалует сама.
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