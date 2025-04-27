Рожин: Украинский снаряд зря взорвался под ногами бойца ВС РФ

Солдат 136-й бригады Вооруженных Сил Российской Федерации избежал серьезных ранений после взрыва украинского артиллерийского снаряда в непосредственной близости от него и продолжил выполнение боевой задачи.
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