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Глава МИД Франции Колонна: Париж может сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков

Глава МИД Франции Колонна: Париж может сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков

Париж может сделать вклад в подготовку украинских летчиков, но тренировки с истребителями F-16 специфичны, в то время как Франция не владеет этими самолетами.

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