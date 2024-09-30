Алекс Перейра: «Согласен с Уайтом. Джонс – лучший до тех пор, пока не закончит карьеру»

«Пока Джон Джонс активен, как говорит Дана Уайт, он лучший», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра. Уайт − о желании Джонса завершить карьеру: «Посмотрим, что случится после боя» Перейра – о встрече с Джонсом: «Не знаю, смогу ли подраться с Джоном, но хочу получить опыт тренировок с ним.