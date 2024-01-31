На запчастях не обсохло: в правительстве придумали, что делать простаивающими автозаводами

Найдено решение проблемы автозаводов, которые простаивают после ухода западных компаний. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве, на базе предприятий в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях планируется создать Межрегиональный кластер автомобильной промышленности.