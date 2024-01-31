Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    То что на сегодня стоит яйцо 130 руб. самое дешевое при начале 2023 года 46 руб. хочется заметить при таких темпах ро...Цены на яйца взял...
  • Андрей
    Извращенец какой-то...позарился на Д-2-СПодарил машину за...
  • Юрий Во
    Для начала Путин должен запустить в новые регионы ВСЕ банки, где есть государственное участие. А потом и гос компании...Путин призвал фин...

На запчастях не обсохло: в правительстве придумали, что делать простаивающими автозаводами

На запчастях не обсохло: в правительстве придумали, что делать простаивающими автозаводами

Найдено решение проблемы автозаводов, которые простаивают после ухода западных компаний. Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в правительстве, на базе предприятий в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях планируется создать Межрегиональный кластер автомобильной промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх