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Царьград

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Владимир Путин отметил значимость математики в гуманитарных сферах

Владимир Путин отметил значимость математики в гуманитарных сферах

На встрече с учителями, студентами и учениками педагогических классов президент России Владимир Путин заявил, что математика является основой не только для точных наук, но и для гуманитарных дисциплин и музыки, подчеркнув важность этой области для страны.

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