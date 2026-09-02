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William Shatner Was The Villain In This Failed Sherlock Holmes TV Adaptation

William Shatner Was The Villain In This Failed Sherlock Holmes TV Adaptation

At the time, the Captain Kirk actor may have hoped this part would help him with a typecasting problem - sadly, it didn't work out that way.

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