Zefirka > Наука и технологии > Микробиом растений всё больше привлекает внимание учёных За последние десятилетия потрясенное человечество узнало, что мы не в состоянии жить без микробиома, то есть набора обитающих внутри нас микроорганизмов.
Zefirka > Наука и технологии > Микробиом растений всё больше привлекает внимание учёных За последние десятилетия потрясенное человечество узнало, что мы не в состоянии жить без микробиома, то есть набора обитающих внутри нас микроорганизмов.
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