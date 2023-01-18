FiNE-NEWS

1 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федосеев
    ...молодняк хуй забил во всём мире работать вот  стариков и впрягают... - яркий пример Россия... - оборонка в три сме...Более миллиона че...
  • Зоя Гольдштаб
    Никто!!!!!11 красавиц разны...
  • Ole Ole
    Лучше 100 раз перебдеть, чем раз недобдеть ! Работайте, братья!Российские военны...

Микробиом растений всё больше привлекает внимание учёных

Микробиом растений всё больше привлекает внимание учёных

Zefirka > Наука и технологии > Микробиом растений всё больше привлекает внимание учёных За последние десятилетия потрясенное человечество узнало, что мы не в состоянии жить без микробиома, то есть набора обитающих внутри нас микроорганизмов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх