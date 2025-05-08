Прогноз погоды в Крыму на 8 мая В Симферополе +19 и небольшой дождь В Севастополе +17 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +17 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +20 и облачно с прояснениямиВ Ялте +19 и небольшой дождьВ Алуште +20 и небольшой дождьЧитать … .