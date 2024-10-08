МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Верно! Одесса,   Николаев  нашими должны быть без обсуждения! Еще нужно добавить Харьковскую, Сумскую и Черниговскую!..."Россия взять Хер...
  • vagas Karlito
    Да пришел решительный человек и  сразу изменил ход борьбы! Удары по тылам требовались давно , хорошо  что сегодня это...Белоусов взялся з...
  • Михаил Е
    А "партия и правительство" какой-то гештальт-гешафт-бакшиш иметь будет от данного типа хирургии? Когда опухоль на под...Новый генерал "Ар...

Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

СВО — отнюдь не единственный фронт, где Россия воюет с "коллективным Западом". Есть ещё борьба за влияние в мире, где каждый противник старается расширить своё влияние в других странах, перетянуть их на свою сторону или хотя бы обеспечить себе позитивное их отношение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СимАчка Пушистая
зачем вообще всем давать деньги? У нас что, нет своих проблем, которые можно решить с помощью этих денег? Тем более бесполезно вваливать в среднюю азию, эти будут улыбаться в лицо и всаживать кинжал между лопаток, когда отвернёмся. Неразумно. Азиаты уважают силу, и её надо показывать.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх