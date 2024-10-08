Провал на Украине планировали заранее: Фронт, на котором мы проигрываем

СимАчка Пушистая

зачем вообще всем давать деньги? У нас что, нет своих проблем, которые можно решить с помощью этих денег? Тем более бесполезно вваливать в среднюю азию, эти будут улыбаться в лицо и всаживать кинжал между лопаток, когда отвернёмся. Неразумно. Азиаты уважают силу, и её надо показывать.