Бахрейн: иранские военные объявили, что все танкеры, стоящие в морских портах и в территориальных водах Кувейта и Бахрейна, с вечера подвергнутся неизбежным ответным ударам в ответ на нападение США (США) на иранские танкеры.
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