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Живая Кубань

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Аромат, размер и вес: как выбирать спелые и вкусные арбузы и дыни

Аромат, размер и вес: как выбирать спелые и вкусные арбузы и дыни

Аромат, размер и вес: как выбирать спелые и вкусные арбузы и дыниВыбор идеального арбуза или дыни — это почти искусство, в котором сочетаются интуиция, зрение и слух.

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