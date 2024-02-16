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Зендая в костюме робота, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой посетили премьеру второй части "Дюны" в Лондоне

Зендая в костюме робота, Флоренс Пью, Аня Тейлор-Джой посетили премьеру второй части "Дюны" в Лондоне

В Лондоне прошла премьера второй части фильма "Дюна", которую посетили сыгравшие в картине актёры: Зендая, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Остин Батлер, Леа Сейду, Аня Тейлор-Джой и другие.

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