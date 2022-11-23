Франция не сможет заменить травмированного Люка Эрнандеса на ЧМ-2022. Дедлайн дозаявок истек в понедельник

Сборная Франции не сможет заменить травмированного защитника Люка Эрнандеса на ЧМ-2022. Дедлайн дозаявок на турнире истек еще в понедельник, за день до матча «трехцветных» с Австралией (4:1), в котором игрок «Баварии» получил разрыв «крестов» и выбыл минимум на полгода.
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