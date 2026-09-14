Агрономы Тихонова и Воинкова пояснили, как правильно обрезать дерево

Агрономы Елизавета Тихонова и Людмила Воинкова рассказали о правильных сроках и методах обрезки плодовых деревьев, смородины и крыжовника в осенний сезон, указывая на влияние климатических условий и состояния растений на будущий урожай.
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