АШ

Александр Шутов

Если вспомнить раннее время, то Америка командовала на всем земном шаре, и Россия, когда был Ельцин, этот человек был шестеркой у альянса, он вежливо дал документы о полезных ископаемых, разоружил страну, говорил, нам воевать нескем, были закрыты заводы которые делали военную технику, он даже благословил Америку, одним словом, предал родину, а сейчас у власти Путин, он и именно он, восстановил мощь России, и не прогнулся под Америкой, и он сделал то что Америка, теряет свои права над всеми странами, есть государства которые не хотят что бы их страны были зависимыми от заокеанских чинуш, а ведут свое самостоятельное правления в развитии своих жителей, сохраняя мир, но есть и те, страны, лидеры захотели быть зависимыми от альянса, они наплевали на то их народ жил и трудился, вот таким стал Никола Пошинян, время покажет, и народ сделает свои выводы, Америка она везде засылает своих гонцов, и они лихорадят страну, делая беспорядки, это Казахстан, время покажет, что наделал этот Токаев, время хороший лекарь!