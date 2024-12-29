Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Шапошников
    хренеть что у этих тварей в глове..В Петербурге арес...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Всех этих зверьков с семьями выдворять из России и счета выставлять властям на возмещение материального морального вр...Мигранты жестоко ...
  • Вячеслав Денисов
    Т.е., если руководитель страны заботится о своей стране и народе и не позволяет ей разориться от непомерных расходов ...«Фицо открывает в...

Самое жёсткое противодействие: Ким Чен Ын объявил стратегию на следующий год

Самое жёсткое противодействие: Ким Чен Ын объявил стратегию на следующий год

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что намечена стратегия жесткого противодействия США. Подводя итоги года на заседании пленума ЦК Трудовой партии, Ким Чен Ын объявил о намерении придерживаться стратегии «самого жесткого противодействия» Вашингтону и поддерживать развитие отношений с дружественными странами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх