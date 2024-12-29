Самое жёсткое противодействие: Ким Чен Ын объявил стратегию на следующий год

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что намечена стратегия жесткого противодействия США. Подводя итоги года на заседании пленума ЦК Трудовой партии, Ким Чен Ын объявил о намерении придерживаться стратегии «самого жесткого противодействия» Вашингтону и поддерживать развитие отношений с дружественными странами.