VIP-маршруты: что это и чем отличаются от обычных путешествий

Многие люди любят проводить отпуск ни в одном отеле, а постоянно передвигаясь. Им хочется получать от путешествия максимум эмоций, открыть для себя новые неизведанные места, знакомиться с новыми людьми, испытывать восторг, удовольствие и даже удивление.