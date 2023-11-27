VIP-маршруты: что это и чем отличаются от обычных путешествий

Многие люди любят проводить отпуск ни в одном отеле, а постоянно передвигаясь. Им хочется получать от путешествия максимум эмоций, открыть для себя новые неизведанные места, знакомиться с новыми людьми, испытывать восторг, удовольствие и даже удивление.
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