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Царьград

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Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил об опасности чаев для похудения

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил об опасности чаев для похудения

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал РИАМО о возможной опасности аптечных чаев для похудения. По его мнению, такие напитки могут нанести вред печени и желудочно-кишечному тракту, а без диеты и изменения образа жизни не приведут к снижению веса.

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