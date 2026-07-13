Гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил об опасности чаев для похудения

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал РИАМО о возможной опасности аптечных чаев для похудения. По его мнению, такие напитки могут нанести вред печени и желудочно-кишечному тракту, а без диеты и изменения образа жизни не приведут к снижению веса.