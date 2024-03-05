Как Россия отреагирует на прямое вмешательство НАТО в СВО?

Что мы будем делать, если отдельные подразделения НАТО, скажем, французско-американские, войдут на Украину официально? С военной точки зрения, безусловно, они станут законными целями, как те же подразделения ВСУ — и это отрадно.
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